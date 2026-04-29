Meme kanseri tedavisinde Gülhane'de geliştirilen yöntem tıp literatürüne girdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, meme kanseri tedavisinde uyguladıkları ve aynı ameliyat sırasında birden fazla cerrahi işlemin gerçekleştirilebildiği yöntemin dünya literatürüne girdiğini bildirdi.

Prof. Dr. Gülçelik, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, tedavi sürecinin yalnızca tümörün alınmasıyla sınırlı olmadığını, hastanın biyolojik özellikleri ve genetik riskine göre kapsamlı şekilde planlandığını söyledi.

Gülçelik, "Her iki memeyi ameliyat ettikten sonra aynı seansta protez de yerleştiriyoruz. Dünyada literatüre de katkı sağladık. Süre olarak da çok iyiyiz. Ekibimiz içinde bir kadın doğum hocamız da var. Aynı seansta memeyi yaptıktan sonra laparoskopik (kapalı) olarak yumurtalıklarını da alıyoruz. Yaş grubu biraz ilerlediyse, kadın doğum hocamızın önerisi ve hastamızın da kabul etmesi durumunda yalnızca yumurtalık ve tüpleri değil, aynı zamanda rahmini de alıyoruz. Bütün işlem kapalı yöntemle kadın doğum hocamız tarafından yapılıyor. Tüm bu işlemleri ortalama 120-140 dakika içerisinde tamamlayabiliyoruz. Bu süre, hem hasta konforu hem de cerrahi başarı açısından önemli bir avantaj sağlıyor." dedi.

Tedavi planlamasında her hastaya aynı yaklaşımın uygulanmadığını belirten Gülçelik, cerrah, medikal onkolog ve genetik uzmanlarından oluşan konseyin kararına göre hareket edildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Gülçelik, meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 5-10'unun genetik altyapıya sahip olduğunu hatırlatarak, özellikle aile öyküsü bulunan ve 50 yaşın altındaki meme kanserlerinde mutlaka genetik test istediklerini aktardı.

"Kadınlar korkmasın, muayenelerini mutlaka yapsınlar"

Söz konusu yöntemle tedavi gören ve Ankara'da yaşayan 41 yaşındaki Nazlı Esemenli, kendi kendine yaptığı muayenede fark ettiği kitle sonrası başvurduğu sağlık kuruluşunda erken tanı aldı.

Esemenli, genetik riskinin yüksek çıkması üzerine koruyucu cerrahi kapsamında aynı seansta birden fazla operasyon geçirdi.

Zorlu tedavi sürecini geride bırakan Esemenli, şöyle konuştu:

"Genetik yatkınlığım çok yüksek çıktığı için bu sefer koruma amaçlı iki göğüs, rahim ve yumurtalıklarımı aldırmak üzere tekrar ameliyata alındım. Onun üzerine radyoterapilerimi gördüm. Tüm tedavilerim bitti ve ilaçla hormon tedavisindeyim. Şu an düzenli olarak kontrollerime gidiyorum. Kadınlar korkmasınlar, muhakkak elleriyle muayenelerini yapsınlar. Senede bir kez kadın doğumda muayene olsunlar. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Çok hızlı ilerliyor bazılarında. Benimki çok erken bulunduğu için şu an sağlıklıyım."