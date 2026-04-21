Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 21.04.2026 20:58

Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere, milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bağımlılığı, önleyici faaliyetlerden sosyal uyuma kadar uzanan çok katmanlı ve bütüncül bir süreç olarak gördüklerini belirten Memişoğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı olarak proaktif bir stratejiyle saha mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. ALO 171 hattı ile 1500'den fazla poliklinik ve mobil ekip aracılığıyla sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç ve danışmanlık desteği sağlarken, 81 ilde dijital ortamda çevrim içi poliklinik hizmetini de devreye aldık. Aile hekimlerinin tütünle mücadeledeki yetkinliğini artırarak hizmete erişimi kolaylaştırdık. Bu sayede 2025'te başvuru sayısı yüzde 112 artışla 173 bini aştı. ALO 191 hattımızla 559 binden fazla vatandaşımıza 7/24 kesintisiz destek sağladık. Geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere, milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Dijital Bağımlılık
Sıradaki Haber
Kolon kanseri 20-50 yaş arasında yaygınlaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:01
Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli için tutuklama talebi
21:36
Samsun'da meyve deposunda yangın
22:03
NYT: JD Vance'in İran müzakereleri için yapacağı İslamabad ziyareti "askıya alındı"
20:52
BM: Gazze'de geçen hafta saldırılar, bir önceki haftaya göre yüzde 46 arttı
21:50
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Sonel tutuklandı
20:19
ABD-İran görüşmelerine katılması beklenen Vance'in halen Washington'da olduğu duyuruldu
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
FOTO FOKUS
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ