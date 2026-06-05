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Dünya
AA 05.06.2026 22:28

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozan çalışmaları hızlandırdı

İsrail'in son aylarda yerleşimleri genişleterek işgal altındaki Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozma çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozan çalışmaları hızlandırdı
[Fotograf: AA]

Filistin Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü'nün (ARIJ) hazırladığı rapora göre İsrail hükümeti, mart ayında işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerleri ve arkeolojik alanlarla ilgili "askeri emirler" yayımladı.

Bu emirlerle yerleşimlerin genişletilmesi için 20 bin dönümlük araziye el konuldu. Söz konusu arazilerin çoğunlukla Kudüs, Cenin ve Kalkilya'da olduğu vurgulandı.

Rapora göre, mayıs ayında da üç eski yasa dışı yerleşim yerinin yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldü.

İsrail'in mayıs ayında 2005'teki tek taraflı çekilme planı kapsamında boşalttığı 3 yerleşimi, inşaat ve genişleme için arazi tahsis ederek yeniden yerleşime açtığına dikkat çekildi.

Raporda, atılan bu adımlarla Batı Şeria'da yeni bir coğrafi ve demografik gerçeklik dayatılmaya çalışıldığı, yerleşimlerin genişletildiği ve Filistin topraklarındaki sürdürülebilir coğrafi bütünlüğün baltalandığı vurgulandı.

Bu adımların ayrıca İsrail'in, yerleşimleri genişletme ve yeni fiili durumlar dayatma politikası çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

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