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Dünya
AA 05.06.2026 23:04

Eli kanlı Netanyahu: Şu anda Lübnan'la ateşkes yok

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının henüz sağlanamadığını savunarak, halihazırda bir ateşkesin olmadığını söyledi.

Eli kanlı Netanyahu: Şu anda Lübnan'la ateşkes yok

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında konuştu.

Lübnan ile ateşkes anlaşmasının henüz tamamlanmadığını öne süren Netanyahu, "İsrail açısından şu anda Lübnan'la ateşkes yok." dedi.

Hizbullah'ın ateşkesle ilgili önerilere itiraz ettiğini söyleyen Netanyahu, "İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması henüz tam olarak taslak haline getirilmedi ve tamamlanmadı." iddiasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de söz konusu toplantıda, siyasi düzeyde gelecek aşamayla ilgili bir sürecin belirlenmesi gerektiğini ileri sürerek, "İsrail ordusu, bir karar alınması halinde saldırıların çapını genişletmeye hazırdır. Bizim açımızdan kabul edilecek koşullarda bir ateşkes imkanı varsa birkaç ay sonra olacağına bugün olması daha iyi olur." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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