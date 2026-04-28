Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı

Bakanlıktan "Dünya Aşı Haftası" dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, aşılar bireylerin bağışıklık kazanmasını sağlayarak bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Sistematik aşılama programları sayesinde birçok hastalık kontrol altına alınıyor ve toplum genelinde sağlık riskleri azaltılıyor.

Özellikle çocuklar, gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hekim önerisi doğrultusunda aşılarını yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Ulusal Aşılama Programı 13 hastalığa karşı koruma sağlıyor

Türkiye'de yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomiyelit (çocuk felci), hepatit A, hepatit B, suçiçeği, Hemofilus influenza Tip b (menenjit ve zatürreye yol açabilen Hib bakterisi enfeksiyonu) ve invaziv pnömokok hastalıklar (zatürre, menenjit ve kana yayılan enfeksiyonlar) olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı aşı yapılıyor.

Erişkin dönemi aşı uygulamalarında ise sağlıklı erişkinlere 10 yılda bir tetanos-difteri aşısı, gebelere tetanos-difteri, boğmaca ve influenza aşıları ve grip aşıları, 65 yaş ve üzeri bireylere zatürre ve grip aşıları uygulanıyor.

Risk grubunda bulunan bireylere ise kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, hepatit A, hepatit B, pnömokok, grip (İnfluenza), meningokok (menenjite yol açan bakteri) aşıları öneriliyor ve uygulanıyor.

Altı bileşenli aşı uygulaması devam ediyor

Geçen yıl nisan itibarıyla uygulamaya alınan altı bileşenli aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB), difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, Hemofilus influenza tip b ve hepatit B hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Altı bileşenli karma aşı sayesinde çocuklara daha az enjeksiyonla daha fazla hastalığa karşı koruma sağlanıyor.

Hepatit A virüsüyle mücadele kapsamında hepatit A aşısının 2012'de Ulusal Aşı Takvimi'ne dahil edilmesiyle birlikte hastalığın görülme sıklığında önemli bir azalma sağlandı. Elde edilen bu başarı sayesinde Türkiye'de hastalığın görülme oranı Avrupa ülkeleri ortalamasının altına gerileyerek dünya genelinde en düşük seviyeler arasında yer almıştı.

Aşı takvimindeki aşıların Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor

Sağlık alanında yerli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar eşliğinde hepatit A aşısında önemli bir aşamaya geçildi. Hepatit A ve suçiçeği aşıları, bir yılı aşkın süredir teknoloji transferi yoluyla yerelleşme kapsamında temin ediliyor. Bu çerçevede hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi ve tüm illerde kullanıma başlandı.

Başta kuduz aşısı olmak üzere aşı takviminde yer alan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmalar ise kararlılıkla sürdürülüyor.

Aşı uygulamaları, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göç Sağlığı Merkezleri, Seyahat Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde rutin aşı takvimine uygun şekilde vatandaşlara sunuluyor.

Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi ve risk gruplarına yönelik aşıların büyük bölümü Sağlık Bakanlığınca ücretsiz olarak uygulanıyor.