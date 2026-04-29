Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 29.04.2026 13:21

8,5 kiloluk böbrekle yaşadı, ameliyatla kurtuldu

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne ağrı şikayetiyle başvuran hastadan 8,5 kilogramlık tümörlü böbrek çıkarıldı. Nefes bile almada güçlük çeken hasta başarılı operasyonla ağrılarından da kurtuldu.

Gaziantep'te yaşayan ve polikistik böbrek hastalığına bağlı kronik böbrek yetmezliği bulunan 61 yaşındaki Mustafa Doğan, nefes darlığı, karında şişlik ve ağrı şikayetleriyle Nefroloji Kliniği'ne başvurdu.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda cerrahi müdahale kararı alınan Doğan'ın bir böbreğinin tümörle birlikte 8,5 kilograma ulaştığı belirlendi.

Doğan, gerçekleştirilen ameliyatla tümörlü böbrek alınınca sağlığına kavuştu.

"Böbreğin büyümesi hastanın nefes almasını dahi engelliyordu"

Nefroloji Uzmanı Mehmet Tuncay, yaklaşık 6 yıldır hemodiyaliz tedavisiyle hastayı takip ettiklerini, hastanın tümörlü böbreğin çıkarılmasıyla ciddi bir rahatlama sağlandığını anlattı. Tuncay, şöyle konuştu:

"Polikistik böbrek, genetik bir sebep dolayısıyla böbreği çok büyüten kistlerle dolaşan ilginç bir hastalık. Maalesef şu an erken tanı tespit ettiğimizde tedavi edebilmekle beraber gecikmiş vakalarda diyaliz tedavisi kaçınamaz oluyor. Bu böbrek karında yer kaplayan bir etki oluşturduğundan hastanın beslenmesini ve dolaşımını da bozuyordu. Gerçekten sağlığı için önemli bir katkı sundu. Hastamızın bu ameliyatı hemodiyalizden kurtarmayacak ama gelecekteki nakil gibi çok önemli bir tedavi için büyük bir fırsat sunacak."

Genel Cerrahi ve Organ Nakil Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise böbreğin büyümesinin hastanın nefes almasını dahi engellediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde bu tür ameliyatlarda karın içine girilerek periton adı verilen karın zarı açılır ve bağırsakların bulunduğu alanda çalışılır. Bu durum ameliyat sonrası bağırsak yapışıklığı, yeniden ameliyat gereksinimi, bağırsak hareketlerinin geç başlaması ve hastanın 3–4 gün burundan takılan mide sondasıyla takip edilmesi gibi sorunlara yol açabilir. Biz bu ameliyatı karın boşluğuna ve bağırsaklara girmeden gerçekleştirdik. Bu sayede hastanın bağırsak fonksiyonları daha hızlı düzeldi, ameliyat sonrası toparlanma süreci kısaldı, yatış süresi azaldı ve hasta çok daha erken dönemde beslenip mobilize olabildi."

"Kendimi şu anda kuş gibi hissediyorum"

Mustafa Doğan ise yıllardır böbrek hastalığı olduğunu anlatarak, "Daha önce farklı bölümlerde çare aramıştım. Kendimi şu anda kuş gibi hissediyorum. Önceden yürürken bile nefes alamazdım, o bölgede baskı oluşuyordu" bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Meme kanseri tedavisinde Gülhane'de geliştirilen yöntem tıp literatürüne girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Bursa'da kesilen ağaç seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14:52
EFES-2026 Tatbikatı: Doğu ve Batı unsurları sahada buluşuyor
14:38
MİT, Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı
14:36
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
13:43
İletişim Başkanı Duran'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı
13:21
Romanya ile ihracat hacminde hedef 20 milyar dolar
Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
FOTO FOKUS
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ