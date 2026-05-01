Hastaneye gitmeden 'umut' oldular: 8 ayda 105 bin kişi organ bağışı yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve organ bağışı sürecini dijital ortama taşıyan proje, kısa sürede önemli bir başarıya ulaştı. Hastaneye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran sistem sayesinde bağışçı sayısında ciddi artış gözlemlendi.

"Her bağış, yeni bir hayattır" sloganıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, son 8 aylık dönemde 105 bin vatandaş e-Devlet üzerinden "dijital vasiyet" oluşturdu. Bu süreçte 376 binden fazla doku ve organ bağışı sisteme kaydedildi.

Bağış işlemi saniyeler içinde tamamlanıyor

Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için süreç, dijital ortamda oldukça hızlı ilerliyor. Bağışçılar, e-Devlet kapısı üzerinden arama çubuğuna "Organ Bağışı" yazarak Sağlık Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşıyor.

Burada yer alan formun doldurulmasının ardından sistem tarafından bağışçı adına "Organ Bağışı Beyan Formu" düzenleniyor. Söz konusu formda, tıbbi ölüm gerçekleştikten sonra hangi organların kullanılabileceğine dair tercihler yer alıyor. Bağışçılar dilerse tüm organlarını bağışlayabildikleri gibi, sistemdeki seçenekler üzerinden belirli organlar için de seçim yapabiliyor.

Bağışçının ailesine nakil önceliği

Projenin en dikkat çeken noktalarından birini ise bağışçıların yakınlarına sağlanan avantajlar oluşturuyor. Sisteme kayıtlı olan ve vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ bekleme listesinde ayrıcalık kazanıyor.

Buna göre, vefat eden bağışçının yakınları gelecekte organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil hastaların hemen ardından ilk sıraya alınarak sistemde öncelikli hale getiriliyor. Bu uygulamanın, toplumsal farkındalığı artırarak organ bağışı oranlarını daha da yukarı taşıması hedefleniyor.