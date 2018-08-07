Türk-Kazak Hastanesi yüzlerce hastaya hizmet veriyor

Kazakistan'da Türkiye'nin inşa ettiği, 2008 yılında hizmete sunulan ve ülkedeki ilk üniversite hastanesi olma özelliği taşıyan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkistan eyaleti ve ona yakın bölgelerden gelen hastalara hizmet veriyor.

13 bin metrekare kapalı alana sahip

Toplam 13 bin metrekare kapalı alana sahip 4 katlı hastane binasının bodrum katında eğitim odaları ve depolar yer alırken, zemin katta kayıt kabul, radyoloji, pediatri kliniği, mikrobiyoloji laboratuvarı ve acil servis bulunuyor.

Hastanenin 1. katında idare, poliklinikler, klinik laboratuvarlar ve yemekhane hizmet verirken, 2. katta dahiliye servisleri, 3. katta cerrahi servisler, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri faaliyet gösteriyor.

Aynı anda üç ameliyat yapılabiliyor

10 diyaliz makinasının bulunduğu hastanede, manyetik rezonans (MR), bilgisayar tomografisi, ultrason, endoskopik cihazlar ve mikrobiyoloji laboratuvar cihazları yer alıyor.

Tüm tıbbi cihazların bulunduğu hastane, aynı anda üç ameliyat hizmeti verme imkanına sahip.

"Halka kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz"

Hastane Müdürü Fatih Öztekin, fiziki imkanlar açısından hastanenin Türkistan eyaletinde birinci sırada olduğunu söyledi.

"120 yatağımız var. 90 normal, 10 diyaliz, 12 tane de gündüz bölümden hastamız var."

Hastane imkanlarını daha da geliştirmek istediklerine belirten Öztekin, üniversitenin tıp fakültesi uzman kalitesinin artırılması için Türkiye'den kaliteli hocalar getirdiklerini ifade etti.

"Türkiye'nin imkanlarıyla ve Kazak yetkililerin destekleriyle ülkenin sağlık hizmeti alanının gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Yılda 2 bin hasta ameliyat ediliyor

Hastaneye komşu eyaletlerden de hastaların geldiğini söyleyen Fatih Öztekin, günde yüzlerce hastaya sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

"Hastanede günde 250-300 kişilik bir hasta grubuna, poliklinik açıdan 300 kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. Ortalama günde 80 hastaya yatılı tedavi hizmeti veriyoruz. Yıllık ameliyat oranı 2 bin civarında."

Türkistan'ın hem ekonomik ve hem de sosyal açıdan gelişeceğine dikkat çeken Öztekin, "Bu yönde hazırlıklarımız var. Kapasitemizi artırmayı düşünüyoruz. Sağlık hizmet kalitemizi daha da artırmak öncelikli konulardan biri" dedi.

"Bölgede sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayacağız"

Hastane Başhekimi Sandugaş Rustemova ise üniversitenin eğitim kalitesinin artırılmasında hastanenin büyük rol oynadığını söyledi.

"Hastanemizde hem teorik hem de uygulamalı eğitim alma imkanı var. Üniversitenin eğitim seviyesinin artmasına klinik büyük katkı sağlıyor."

Tıp fakültesi mezunlarının ülkenin çeşitli bölgelerindeki hastanelerde başarıyla çalıştıklarını belirten Rustemova, mezun olanların Türkiye'de staj yaparak tecrübelerini artırdıklarını ifade etti.

"Türkistan kentinin eyalet merkezi olmasıyla bölgede sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA