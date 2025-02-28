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Sağlık
AA 28.02.2025 21:37

Sağlık Bakanlığı'ndan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi amacıyla sağlıklı beslenme önerilerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, oruç tutan vatandaşların sahur öğününü atlamaması gerektiği belirtildi.

Gün içinde halsiz düşmemek için sahur öğününün sadece su içerek geçiştirilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sahurda yeterli ve dengeli beslenmenin zinde hissetmeye destek olacağı vurgulandı.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde iftar ve sahur olmak üzere iki öğünün tamamlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir menü de tercih edebilirsiniz. Ancak sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işleri yememelisiniz. Sahurda hafif yiyecekler yiyin, aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işlerinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.

Kan şekerinin hızlı yükselmesini önlemek ve sindirime yardımcı olmak için iftara kahvaltılık veya çorba gibi hafif yiyeceklerle başlamanın önemli olduğu belirtilerek, tek seferde fazla miktarda yemek yerine küçük porsiyonlar şeklinde aralıklarla beslenmek gerektiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

"5 besin grubundan besinler yemeye ve içmeye özen gösterin"

İftarda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı, meyve, az şekerli hoşaf veya komposto tercihlerinin sindirime iyi geleceği ifade edilen açıklamada, iftar ile sahur arasında kuru yemiş, taze veya kuru meyve, yoğurt, her gün olmamak kaydıyla küçük porsiyonlarda meyve tatlıları veya sütlü tatlılar tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Sindirim problemleri yaşamamak için öğünleri yavaş ve küçük lokmalar halinde çiğneyerek tüketmenin önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İftardan birkaç saat sonra açık havada kısa mesafeli yürüyüş yapmak veya evde ısınma hareketleriyle başlayan hafif tempolu egzersiz yapmak sindirime yardımcı olacaktır. Ramazanı sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirin. Sigarayı bırakın, sağlığınızı koruyun. Sigarayı bırakmak için 7 gün 24 saat hizmet sunan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayabilir, uzmanlardan destek alabilirsiniz. Yeterli ve dengeli beslenmek için öğünlerinizde 'sağlıklı yemek tabağı'nı örnek alarak 5 besin grubundan besinler yemeye ve içmeye özen gösterin."

Açıklamada, vatandaşların, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/saglikli-beslenme-db.html" internet adresi üzerinden sağlıklı beslenme önerilerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.

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