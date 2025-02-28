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Dünya
Sciencealert 28.02.2025 07:12

Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti. Araştırmaya göre, yaşlanma sürecinde en keskin değişimler ortalama 44 ve 60 yaşlarında yaşanıyor.

Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz.

Orta 40’lı yaşlar ve 60’lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlanma süreci karmaşık bir biyolojik değişim sürecine dayanıyor ve birçok hastalığın riskini artırıyor.

Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi anlamak ve yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili yollar geliştirmek amacıyla insan vücudundaki biyolojik değişimleri takip ediyor.

Biyolojik değişimler detaylı incelendi

Araştırmacılar, 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi. Toplamda 135 binden fazla biyolojik faktör analiz edilerek, yaşlanma sürecinde belirgin değişimler gösteren moleküller tespit edildi.

Çalışmaya göre, vücuttaki moleküllerin yaklaşık yüzde 81’i 44 ve 60 yaşlarında belirgin değişimler gösteriyor.

40’lı yaşların ortalarında lipid, kafein ve alkol metabolizması, kalp-damar hastalıkları, deri ve kas fonksiyonlarıyla ilgili moleküllerde önemli değişiklikler yaşanırken, 60’lı yaşların başında karbonhidrat metabolizması, bağışıklık sistemi ve böbrek fonksiyonlarında değişimler gözlemlendi.

Yaşlanma süreci sadece kadınlarla sınırlı değil

Bu yaş aralıklarının kadınlarda menopoz veya perimenopoz dönemiyle kesişmesi nedeniyle bilim insanları, bunun temel etken olup olmadığını da araştırdı. Ancak bulgular, erkeklerin de aynı yaş aralığında benzer biyolojik değişimler yaşadığını gösterdi.

Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı." dedi.

Gelecek araştırmalar daha geniş kapsamlı olacak

Araştırmacılar, çalışmanın örneklem büyüklüğünün sınırlı olduğunu ve 25 ila 70 yaş arasındaki bireyleri kapsadığını belirtti. Gelecekte, daha geniş yaş aralıklarını içeren ve daha detaylı biyolojik incelemeler içeren araştırmalarla bu sürecin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Araştırmanın sonuçları Nature Aging dergisinde yayımlandı.

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