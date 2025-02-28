ABD'li şarkıcı Katy Perry, Blue Origin ile uzaya gidiyor

"Firework" şarkısıyla tanınan Perry’ye, Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez, CBS sunucusu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn eşlik edecek.

Blue Origin, bu uçuşun Sovyetler Birliği’nden Valentina Tereşkova’nın 1963’te gerçekleştirdiği tek kişilik uzay misyonundan bu yana ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay yolculuğu olacağını duyurdu.

Uçuş için kesin bir tarih açıklanmazken, kalkışın bahar aylarında yapılacağı belirtildi.

Uzay yolculuğu turne öncesinde gerçekleşecek

Katy Perry'nin "Lifetimes" turnesi 23 Nisan - 11 Kasım tarihleri arasında sürecek. Bu nedenle uzay yolculuğunun turne başlamadan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Ünlü şarkıcı, Newsweek’e yaptığı açıklamada, "Eğer çocukken bana ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay ekibinde yer alacağımı söyleseydiniz, inanırdım. Hayal gücümde hiçbir sınır yoktu." ifadelerini kullandı.

Uzay yolculuğu 11 dakika sürecek

NS-31 misyonu, New Shepard roketinin insanlı olarak gerçekleştirdiği 11. uzay uçuşu olacak. Roket, bugüne kadar 52 kişiyi uzaya taşıdı.

Blue Origin’e göre New Shepard roketi, tamamen otonom bir yapıya sahip ve pilot olmadan uçuş gerçekleştiriyor. Yolcular, uluslararası olarak uzayın sınırı kabul edilen Kármán hattını geçerek yaklaşık 11 dakikalık bir yolculuk yapacak.

Şirket, bu özel misyonun Lauren Sanchez'in öncülüğünde gerçekleştiğini belirterek, Sanchez’in "bu keşif görevini yönetmekten onur duyduğunu, ekibin Dünya'ya bakış açısını değiştirecek ve gelecek nesillere ilham verecek bir deneyim yaşayacağını" ifade ettiğini aktardı.

Lauren Sanchez, 2023 yılında Vogue dergisine verdiği röportajda tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gitmeyi planladığını açıklamış ve "Kadınlar için yeni bir yol açıyoruz." demişti.

Ünlü isimlerin uzay yolculuğu devam ediyor

Blue Origin, daha önce birçok ünlü ismi uzaya taşıdı. Şirketin kurucusu Jeff Bezos, 2021 yılında düzenlenen ilk insanlı uzay uçuşunda yer almıştı.

ABD’li sunucu Michael Strahan ve "Star Trek" oyuncusu William Shatner da Blue Origin roketiyle uzaya çıkan isimler arasında bulunuyor.

Öte yandan, Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, Temmuz 2021’de şirketinin VSS Unity uzay aracıyla uzaya çıkmıştı. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ise henüz uzay yolculuğu yapmadı.