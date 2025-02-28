BBC, Gazze belgeseli yayımladığı için özür diledi

BBC Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselinin televizyonda yayınlandıktan hemen sonra yüklendiği BBC'nin seç-izle platformu iPlayer'dan kaldırılmasıyla ilgili ilk incelemenin tamamlandığını bildirdi.

Sözcü, belgeselin yapımında birçok kusur bulunduğunu, bunların bir kısmının yapımcı firmaya, bir kısmının da BBC'ye ait olduğunu ifade etti.

Bu kusurların tamamen kabul edilemez olduğuna işaret eden Sözcü, "BBC News, bu kusurlar ve kurumun imajına verdiği zarar nedeniyle tüm sorumluluğu üzerine alıyor. Bunun için özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sözcü, belgeselin kuruma olan inancı zedelediğini de öne sürdü.

Şirketin hesap dökümleri istendi

Bir dış yapım ürünü olan belgeselin BBC kurallarına uyacağını belirtse de editöryal sorumluluğun BBC'de olduğunu vurgulayan Sözcü, "Belgeselin anlatıcısı olan çocuğun aile bağları, temel sorulardan biriydi. Yapım sürecinde BBC, yapımcı firmaya defalarca çocuğun ve ailesinin Hamas'la bağı olup olmadığını sordu. Yayımlandıktan sonra çocuğun babasının Hamas hükümetinin Tarım Bakan Yardımcısı olduğunu bildiklerini kabul ettiler. Bunu BBC'ye bildirmediklerini de kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu gerçeğin ortaya çıkarılmadan önce belgeselin yayımlandığını anlatan Sözcü, yapımcı şirket Hoyo Films tarafından çocuğa anlatıcılık için para ödendiğini de açıkladı.

Sözcü, Hoyo Films'ten Hamas üyelerine doğrudan ya da dolaylı bir ödeme yapılmadığı konusunda güvence aldıklarını ancak yine de şeffaflık için firmadan hesap dökümlerinin istendiğini de vurguladı .

Editöryel Şikayet ve İnceleme Birimi Müdürü Peter Johnston'ın incelemeyi bağımsız olarak yürüteceği bilgisini paylaşan Sözcü, "Şu anki haliyle belgeseli yeniden yayımlama ya da iPlayer'a yükleme planımız bulunmuyor." açıklamasını yaptı.

BBC Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada ise "Yönetim kurulu hataların yapılabileceğini anlayışla karşılarken buradaki hata büyüktür ve BBC'ye zarar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Irkçılık suçlaması yapıldı

BBC 2'de yayımlanan belgeselin 14 yaşındaki anlatıcısı Abdullah el-Yazuri'nin, Hamas yönetimindeki Filistin Tarım Bakan Yardımcısı Eymen el-Yazuri'nin oğlu olduğunun gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından belgesel iPlayer'dan kaldırılmıştı.

Aralarında Gary Lineker, Charles Dance ve Khalid Abdalla gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 500'ün üzerinde televizyon ve medya profesyoneli bu karardan ötürü BBC'ye tepki göstermişti.

Oyuncu, yapımcı, sunucu, gazeteci ve yönetmen gibi televizyon ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan 500'ün üzerinde imzacı BBC yönetimine yazdıkları mektupta, "el-Yazuri, gıda üretiminden sorumlu sivil bir yöneticidir. Gazze'deki böyle bir yönetim rolünün terörizmle ilişkilendirilmesi doğru değildir ve insanlıktan çıkarmak amaçlıdır. Bu söylemler, idari görevler üstlenen Filistinlilerin şiddete ortak olduğunu varsayar ve bu bireylerin yaşadıklarını, insanlıklarını paylaşma hakkını reddeden ırkçı bir söylemdir." ifadeleri yer almıştı.

Mektupta ayrıca siyasi girişimlerle belgeselin yayından kaldırıldığı belirtilerek bunun yayıncılığın geleceği için endişe verici olduğu belirtildi.