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Dünya
AA 28.02.2025 06:18

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü yanıt vereceklerini söyledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin 4 Mart'ta başlayacağını belirttiği tarifelere karşı "son derece güçlü" yanıt vereceklerini söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü yanıt vereceklerini söyledi

Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin planlandığı gibi yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklaması hakkında konuştu.

Hükümetin 4 Mart ve sonrasında Kanada'ya herhangi bir tarife uygulanmamasını sağlamaya odaklandığını aktaran Trudeau, tarifelerin her iki ülkenin de endişe duyduğu fentanil sorunuyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Trudeau, bu sorunun kaynağının Kanada olmadığını ve önlem amacıyla önemli adımlar attıklarını vurgulayarak "Eğer Kanada'ya karşı haksız tarifeler getirilirse, derhal ve son derece güçlü bir karşılık vereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kanada'nın fentanille mücadelesi

Kanada hükümeti, uyuşturucu akışıyla mücadele amacıyla "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu.

Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü kapsamında emekli komiser Kevin Brosseau'yu "Fentanil Çarı" olarak atamıştı.

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