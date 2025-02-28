Çok Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2025 06:25

Cezayir, Fransa'yı 1968 Tercihli Göç Anlaşması'na müdahale etmemesi konusunda uyardı

Cezayir, Fransa hükümetine 1968 Tercihli Göç Anlaşması'na müdahale etmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Cezayir, Fransa'yı 1968 Tercihli Göç Anlaşması'na müdahale etmemesi konusunda uyardı

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun dün, göç konulu bakanlar kurulu toplantısında, ülkesinin Cezayir vatandaşlarına özel statü tanıyan 1968 tarihli anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmesi ve bunun için 1 ila 6 hafta süre tanıması açıklaması üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezayir'in, Fransa'nın anlaşmayı gözden geçirme talebine kesin bir şekilde karşı çıkarak, "ültimatomları, tehditleri ve süre dayatmalarını" reddettiğini ve mütekabiliyet ilkesini uygulayacağı vurguladı.

Başbakan Bayrou'nun anlaşmayı gözden geçirme talebinin reddedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zaten içeriği ve özü tamamen boşaltılmış olan 1968 Tercihli Göç Anlaşması'na yapılacak herhangi bir müdahale, Cezayir tarafından aynı nitelikteki diğer anlaşmalar ve protokollerle ilgili benzer bir karar alınmasına yol açacaktır. Cezayir, ültimatomlar, süre dayatmaları ve tehditlerle muhatap olmayı kesin bir şekilde reddediyor."

Bakanlığın söz konusu açıklaması, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etmesinin ardından yayınlanması dikkati çekti.

Cezayir ve Fransa, 1968'de Tercihli Göç Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, Cezayirli vatandaşların Fransa'ya geliş, gidiş, istihdam ve ikamet şartlarını düzenliyor.

ETİKETLER
Cezayir Fransa
Sıradaki Haber
ABD ve Almanya'dan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:33
Mersin'de çiftlik yangını
07:21
Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor
07:00
40 yıl için son kez: Yedi gezegen gökyüzünde dizilecek
06:50
Çaya davet edilmeyen hemşire 41 bin sterlin tazminat kazandı
06:50
ABD'li şarkıcı Katy Perry, Blue Origin ile uzaya gidiyor
06:24
ABD ve Almanya'dan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama
Gazze'de Ramazan hazırlıkları
Gazze'de Ramazan hazırlıkları
FOTO FOKUS
TRT 4 dalda ödüle layık görüldü
TRT 4 dalda ödüle layık görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ