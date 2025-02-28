40 yıl için son kez: Yedi gezegen gökyüzünde dizilecek

Greenwich Gözlemevi’nden gökbilimci Dr. Greg Brown, bu tür hizalanmaların nadir görüldüğünü belirterek, "Gezegen geçidi, birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görünmesi durumudur. Ancak ne kadar etkileyici olduğu, kaç gezegenin hizalandığına ve ne kadar kolay görülebileceğine bağlıdır" dedi.

NASA’ya göre çıplak gözle görülebilen dört ya da beş gezegenli hizalanmalar birkaç yılda bir gerçekleşse de, yedi gezegenin aynı anda görünmesi çok daha seyrek yaşanıyor.

Hangi gezegenler görülebilecek?

Bu hafta, teorik olarak tüm yedi gezegen gökyüzünde olacak. Ancak hepsi aynı kolaylıkla fark edilemeyecek.

Dr. Brown, "Merkür, Neptün ve Satürn, akşam saatlerinde ufka çok yakın olacak ve özellikle Neptün ile Satürn, alacakaranlıkta gözlemlenmesi zor gezegenler arasında yer alacak. Ayrıca Uranüs de Neptün gibi oldukça soluk göründüğünden, dürbün veya teleskop olmadan tespit edilmesi neredeyse imkânsız." ifadelerini kullandı.

Buna karşın Venüs, Jüpiter ve Mars, çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebilecek.

Gezegen hizalanmaları nasıl gerçekleşiyor?

King’s College London’da astropartikül fiziği ve kozmoloji araştırmacısı Dr. Shyam Balaji, gezegen hizalanmalarının neden gerçekleştiğini şu sözlerle açıkladı:

"Bu olaylar, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin yaklaşık olarak aynı düzlemde, yani ekliptik düzlemde dönmeleri nedeniyle meydana geliyor.

Gezegenler farklı hızlarda ve mesafelerde hareket ettiklerinden, bazen Dünya’dan bakıldığında hizalanmış gibi görünebiliyorlar."

En iyi ne zaman ve nereden gözlemlenebilir?

Bu nadir gök olayını en iyi şekilde izleyebilmek için gökyüzünün açık olduğu bir bölge tercih edilmesi gerekiyor..

Ayrıca, teleskop kullanarak Jüpiter’in uydularını veya Venüs’ün hilal şeklindeki aydınlık yüzeyini gözlemlemek mümkün olacak.

Gezegenler, bahar ayları boyunca yavaş yavaş gökyüzünden kaybolacak.