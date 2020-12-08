Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından “yakın temaslıların karantina süresine” ilişkin yapılan değişiklikler hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiğine yer verildi. Açıklamada, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgın yönetiminde Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edildiği, tüm kararların tek önceliğinin vatandaşların sağlığı olduğu belirtilerek "Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır" denildi.