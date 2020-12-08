Bursa İznik'te filyasyon ekibinde görevli Bülent Durmuş, koronavirüse yakalandı. Durmuş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için karantinaya girdi.

Kızı Ecem Loya, kendini izole eden babasından uzak kaldı. Birlikte geçirdikleri anları özledi.

“Baba, keşke yanına gelebilseydim”

Minik Ecem, babasına sarılmayı, birlikte oyunlar oynamayı özledi. Ev karantinasındaki babasıyla sosyal mesafe içinde sohbet etti. Merdivenlerindeki diyaloglar herkesi duygulandırdı.

Apartmanın merdivenine oturan küçük kız babasına, “Baba, keşke yanına gelebilseydim. Ne zaman sarılacağız?” sorusuna baba Bülent Durmuş, “Yine sarılacağız kızım” diyerek teselli etti.

Küçük kız, babasına sosyal mesafe ile oyun oynamayı bile teklif etti. Minik Ecem, babasıyla gezi hayalleri de kurdu.