Koronavirüse yakalanan annelerin bebeklerini emzirmeye devam edip etmemesi gerektiği konusunda toplumda kafa karışıklığı olduğunu söyleyen Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver, bu konuya açıklık getirdi.

Dr. Alver, temaslı, karantinada ya da hastanede tedavi gören, koronavirüse yakalanan ya da koronavirüslü kişilere temas eden annelerin muhakkak bebeklerini emzirmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

"Anne sütü adeta doğal bir aşıdır"

Anne sütünün bebek sağlığı için bir zırh görevi gördüğünü vurgulayan Dr. İpek Ada Alver, doğadaki hiçbir besinin bu derece bağışıklık sistemini güçlendirici faktörler içermediğini söyledi.

"Anne sütünde karbonhidrat, yağ, proteinler ve mineraller başta olmak üzere özellikle hastalık yapıcı mikroorganizmalar üzerinde mikroorganizmaların üremesini durdurucu ve bu mikroorganizmaları öldürücü etki var. Anne sütü adeta doğal bir aşıdır ve bebek sağlığı için mucizevi bir zırh özelliği gösterir.

Doğumdan sonra ilk 30 dakika-1 saat içerisinde bebeğe 'ilk süt' denilen daha koyu kıvamlı ve sarımtırak renkli kolostrum sütünün verilmesi gerekiyor. Çünkü doğumdan sonra ilk 5 gün boyunca salgılanan kolostrum sütü içinde yüksek oranda immünoglobulinler vardır ve doğadaki hiçbir besin bu derece bağışıklık sistemini güçlendirici faktörler içermemektedir."

Ortam havalandırılmalı, anne emzirirken maske takmalı

İpek Ada Alver, emzirme döneminde olan temaslı ya da ev karantinasındaki annelere şu önerilerde bulundu:

“Anne genel vücut hijyeni ve meme hijyenine dikkat etmeli. Annenin ve diğer aile bireylerinin giysileri, bebeğin giysilerinden ayrılarak 60 derecede deterjanla yıkanmalı. Özellikle emzirmeden önce annenin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalı, anne emzirmeden ya da süt sağmadan önce ellerini en az 20 saniye yıkamalı, emzirirken ya da süt sağım esnasında maske takmalı. Emzirme yerine süt sağım yöntemi kullanılacaksa göğüs pompası tüm parçaları ayrılarak her süt sağım öncesi ve sonrasında 100 derecede 30 dakika kaynatılmalı ya da masaüstü otoklavlarda steril edilmeli.”

"Anne tedavi sırasında ilaç kullanıyorsa emzirmek için doktora danışmalı"

Dr. Alver, hastanede koronavirüs tedavisi gören anne ile bebeğin aralarında en az 2 metre mesafe ile aynı odada kalabileceğini de belirtti.

"Odada anne ile bebek dışında başka enfekte hastanın bulunmaması gerekir. Anne koruyucu ekipmanlar giymiş sağlık personeli ya da sağlıklı yetişkin bir personelin desteği ile maske taktıktan ve el - meme hijyeni sağlandıktan sonra bebeğini emzirebilir.

Eğer anne hastanede tedavi görüyorsa ya da tedavide kullandığı ilaçlar mevcutsa emzirme döneminin doktora danışılarak planlanması gerekir. Çünkü bazı ilaçların süte geçtiği ve emzirme ile anneden bebeğe geçerek yan etkiler oluşturabileceği ya da organlarda hasara neden olabileceği bilinmektedir."

Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, annelerin emzirme döneminde ya da hamileliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs testi yaptırmaları gerektiğini de vurguladı. Alver, korona pozitif annelerin tedavilerini aksatmamasının kritik önem taşıdığını dile getirdi.