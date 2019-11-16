Sağlıklı bir gebelik sürecinin ortalama 40 haftada tamamlanması gerekiyor.

Bu süreden önce gerçekleşen doğumlar ise prematüre olarak adlandırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her iki saniyede bir, bir prematüre bebek dünyaya geliyor. Her yıl yaklaşık 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Doğan 15 milyon prematüre bebekten 1 milyonu ise hayatını kaybediyor.

Erken doğumlarda riskler de artıyor

Bebeklerin hayata tutunabilmesi için hassas ve özenli bir bakım gerekiyor.

Bebek ne kadar erken doğmuşsa riskler de o kadar fazla oluyor.

Prematüre doğan bebekler organ yetmezliği ile karşı karşıya kalıyor. Akciğerleri henüz oluşmayan bebekler solunum sıkıntısı çekiyor.

Uzman Klinik Psikolog Tuba Dursun Tuncel, "Erken doğumların nedenleri yüzde 50'si bilinen nedenlerden dolayı oluyor, bunlar genelde sağlık problemleri, anneyle ya da bebekle ilgili problemler olurken, yüzde 50'sinin de bir nedeni olmuyor açıkçası." dedi.

'Anneler kendini suçluyor'

Prematüre doğumlarda, yalnızca bebek değil anne de etkileniyor.

Normalde anne ile bebek arasındaki bağlantının ilk dakikalarda başladığını söyleyen Tuncel, "Prematüre doğumlarda, bebek ilk dakikalardan itibaren anneden ayrılıyor, bu ayrılma sonucunda da anne kendini kimi zaman suçlu, kimi zaman yalnız, kimi zaman güçsüz hissediyor." diye konuştu.

"Ailelerin desteği önemli"

Erken doğum hem bebekler hem de anneleri için zorlu ve yorucu bir sürecin başlangıcı olduğunu belirten Tuncel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailelerin grup terapisi, profesyonel anlamda destek almaları gerekiyor ruh sağlığı profesyonellerinden, buna belki hastanede destek olabilir, bu konuda ailelerin desteği önemli."

Haber: Mahinur Uluç

Kamera: Oğuzhan Karatoprak