Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Bunun sonucunda 1 milyonun üzerinde bebek ise yaşamının ilk yılını tamamlayamadan hayata gözlerini yumuyor.

Sağlıklı bir yaşamın temeli, sağlıklı bir gebelik süreci ile zamanında ve sağlıklı bir doğumla başlıyor. Dünyada ve Türkiye'de pek çok bebek, gebelik süreci tamamlanamadan beklenen zamandan önce hayata başlıyor.

Ortalama 40 hafta olan normal gebelikte bebeğin 37 haftadan önce dünyaya gelmesi, prematüre olarak kabul ediliyor.

Doğumun erken olması sağlıkla ilgili riskleri de beraberinde getirirken, en yüksek risk ise 28 haftadan önce doğan çok küçük prematüre bebeklerde, orta dereceli risk ise 28-31 hafta arası doğan sınırda prematüre bebeklerde görülüyor.

En düşük risk ise 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebekler olarak kabul ediliyor.

Bebekler yakından takip edilmeli

Prematüreliğin nedenleri incelendiğinde, önemli bir bölümünün yüksek riskli gebeliklerden kaynaklandığı görülüyor. Küçük yaşta gebelik, sık doğum, yetersiz beslenme ve yetersiz gebelik bakımı gibi nedenlerle prematüre bebek doğurma riskini artırıyor.

Doğum öncesi bakımın nitelik ve niceliği de büyük önem taşıyor.

Özellikle riskli gebeliklerin uygun şekilde takip edilmesi ve acil durumlarda uygun müdahalelerin yapılması, yeni doğan döneminden başlanarak bebeklerin yakından takip edilmesi pek çok anne ve bebeğin hayatını kurtarıyor.

Çoğul gebelikler de erken doğum sebebi

Anne adaylarının yakın takibi, tetanosa karşı bağışıklama, destekleyici demir ve mikrobesin destekleri, yeterli iyot alımının teşvik edilmesi, dengeli bir şekilde protein ve enerji tüketiminin sağlanması, gebelikteki enfeksiyonların tespiti ve tedavisi, kan basıncı kontrolü, emzirme eğitiminin gebelikte verilmesi doğum öncesi dönemde önem kazanıyor.

Çoğul gebelikler de erken doğum sebepleri arasında yer alıyor. Bebek sayısı arttıkça gebelik süresi kısalıyor. İkiz fetuslarda gebelik haftası 35 iken doğum oranı normalden 2 kat, 33 haftalık doğum oranı 3 kat, 29 haftalık doğum oranı ise 4 kat daha fazla görülüyor.

Türkiye'de prematüre doğum oranı yıllar içinde benzer bir seyir izlerken, bakanlık verilerine göre her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor. Bu bebeklerin yaklaşık 7 bin 500'ü yaşamını yitiriyor.

Prematüre bebeklerin kendisine, ailesine ve topluma yansıyan bu problemlerinin önemli bir kısmı, alınacak tedbirlerle ve uygun müdahalelerle önlenebiliyor.

Kaynak: AA