Türkiye'de her 10 hastadan 6'sı ilk muayene için yanlış hekime gidiyor.

Sağlık Bakanlığı bu karışıklığın önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık "Neyim var?" adlı bu uygulama hazırladı. Sistem hastaları doğru uzmanlık dalına yönlendirecek. Yapay zeka gelen cevaplar doğrultusunda hastalara farklı sorular sorarak rahatsızlık hakkında bilgi toplayacak.

Maksimum 22 sorunun ardından başvurulması gereken 3 branş ve 5 olası tanı önerilecek. Basit şikayetler aile hekimliğine yönlendirilecek.

Uygulama sayesinde hastalar doğru hekime daha hızlı ulaşacak.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Fatih Karadavut