"Dijital bakıcılığa son verilsin, akıllı cihazlara yaş sınırı getirilsin, restoran ve alışveriş merkezlerinde çocuklara tablet, telefon verilmesin..."

Meclis Teknoloji Bağımlılığını Araştırma Komisyonu çalışmalarında sona yaklaştı. Komisyon üyeleri uzmanlara bir kez daha kulak verdi.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Tuncay Ayas:

"Dede ve ninelerimizin torunlarıyla ilgilenmelerini sağlarsak, çocukların teknoloji bağımlılığının azalmasını sağlayabiliriz."

"12 yaşına kadar akıllı cihaz yok"

Aylardır yoğun mesai yürüten komisyonda taslak rapor hazırlandı. Raporda öncelikle anne babalar için önemli uyarılar geldi:

- Teknolojik cihazlar, çocuklara ödül ya da ceza amaçlı verilmemeli.

- 12 yaşından önce çocuklara akıllı cihaz alınmamalı.

- 3 yaşından önce “dijital bakıcılara” başvurulmamalı.

- Susturmak, uyutmak ya da yedirmek için ekran kullanılmamalı.

Artık annelerin bebeklerini emzirirken bile cep telefonunu açtığına dikkat çekildi. Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doç. Selim Gününç, "Bununla ilgili aparatlar bile çıkmaya başladı. Artık emzirirken bile ne yazık ki dijital bakıcı olarak kullanılmaya başlandı." dedi.

"Cep telefonu gruplarından ödev verilmesi sınırlandırılsın"

Taslak raporda, eğitimcilere de uyarılar yer aldı. Eğitimcilerden istenilenler şöyle:

- Okullarda zeka oyunları sınıfı ve sanat odalarının yapılması

- Cep telefonu gruplarından verilen ödevlerin sınırlandırılması

- İlkokul birinci sınıftan itibaren istismar, siber zorbalık ve bağımlılık konularında çocukların bilgilendirilmesi .

İnternet oyunları için uyarılar

İnternet oyunları için tavsiyeler de rapora girdi. O öneriler şöyle:

- Aşırı ya da kötü kullanım durumunda alarm çalsın.

- Uzun süre oyunda kalındığında puan kaybedilsin.

- Çocuklara özel arama motoru tasarlansın.

Kaynak: TRT Haber