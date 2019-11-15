Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 400 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olacak Erzurum Şehir Hastanesinde sona yaklaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olan şehir hastanesinin yüzde 98'i tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlü Gürsel Bedir, şehir hastanesi incelemesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin tüm bölgeye hitap edeceğini söyledi.

Hastanede büyük süit, özel süit, süit, tek ve ihtiyaç durumunda çift kişilik odaların bulunduğunu anlatan Bedir, şöyle konuştu:

"Şehir Hastanesindeki A, B, C ve D bloklarının toplam hasta yatağı kapasitesi 850. Bunlardan ayrı 221 yoğun bakım kapasitesi var. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitince tek kişilik odalarla birlikte bizim şehir hastanesi kampüsümüzün toplam yatak sayısı 1569 oluyor. Yani bizim bir dönem sıkça telaffuz ettiğimiz 1200 dediğimiz yatak sayımız, toplam 1569 oluyor ki bu da Türkiye'de çok çok önemli bir rakam."

Kaynak: AA