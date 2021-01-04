4 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 4 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 4 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 181 bin 323 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 13 bin 695. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 508 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 896.
Son 24 saatte 197 hasta vefat etti, 9 bin 896 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152, toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, toplam vefat sayısı 21 bin 685, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 522, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 146 bin 430 oldu.
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 4, 2021