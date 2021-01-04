Sağlık Bakanlığı 4 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 181 bin 323 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 13 bin 695. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 508 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 896.

Son 24 saatte 197 hasta vefat etti, 9 bin 896 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152, toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, toplam vefat sayısı 21 bin 685, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 522, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 146 bin 430 oldu.