Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 967 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, toplam vaka sayısı 229 bin 891, toplam vefat sayısı 5 bin 674, toplam ağır hasta sayısı 561 , hastalarda zatüre oranı %9.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 213 bin 539 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın. " dedi.