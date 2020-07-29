Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 712 test yapıldı. Bu kapsamda 942 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam vaka sayısı 2278 bin 924, toplam vefat sayısı 5 bin 659, toplam ağır hasta sayısı 542 , hastalarda zatürre oranı %9.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 212 bin 557 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. " dedi.