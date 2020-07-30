Ailesiyle, dedesinin Malatya'daki kayısı bahçesine giden 2 yaşındaki Rabia Yücekaya'yı arı soktu. Çocuklarının arıya karşı alerjisi olduğunu bilmeyen ailesi, Yücekaya'nın sağlık durumunun kötüleşmesi ve bilincinin kapanması üzerine acil servise müracaat etti.

Serviste ilk müdahalesi yapılan Yücekaya, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki 3 günlük tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme gözlenen Rabia, normal servise alındı.

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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerjisi İmmünolojisi Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Erden Topal, "Geldiğinde genel durumu oldukça kötüydü, tansiyonu çok düşmüştü, bilinci kapalıydı. Daha sonra çocuğun kalbinin etkilendiğini gördük, hastayı sorguladığımızda annesinde de arı alerjisi olmuş. Arı sokması gerçekten erişkin hastalarda ölümle sonuçlanabiliyor. Bu hastamız aslında şanslı, hastaneye erken başvurması ve müdahalenin zamanında yapılması sonucunda hasta yaşama tutundu" dedi.

"Arı soktuktan sonra alerji gelişiyor"

Prof. Dr. Erden Topal, arı alerjisi bulunan kişilerin ilaçlarını yanlarında taşımaları gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bu insülin kalemine benziyor ve aile sürekli yanında taşıyor, kendisi veya çocuğu için. Arı soktuğunda alerjisi olan kişi, bacağının etli kısmına bu ilacı enjekte ediyor, bu hayat kurtarıcı gerçekten. Akabinde zaman kaybetmeden doktora başvuruyor. Adrenalin oto enjektör, aslında yarım saatlik bir zaman kazandırıyor, ölümler genelde bu ilk yarım saat içerisinde oluyor. Arı soktuktan sonra alerji gelişiyor, şok tablosu gelişiyor, tansiyon düşüyor, kalp duruyor ve hastaneye yetişmeden ölüyor. Arı soktuğunda, soktuğu yerde ufak şişlikler olabilir bu alerji değil. Arının soktuğu bölge değil, vücudun başka bölgelerinde de kızarıklıklar, kaşıntılar olması, gözün kararması, baş dönmesi ve bayılma gibi reaksiyonlar varsa zaman kaybetmeden alerji uzmanına başvurulması gerekiyor."

Arı alerjisine karşı tedavi 5 yıl sürüyor

Arı sokmasıyla oluşan alerjiye karşı, arı zehriyle tedavi uyguladıklarını ve bu tedavinin uzun sürdüğünü anlatan Topal, bu tedavinin bir kez gelip aşı yaptırma şeklinde olmadığını en az 5 yıl sürdüğünü söyledi.

Alerjisi olan kişinin her ay alerji kliniğine geldiğini, arı zehrini çok düşük dozda başlattıklarını belirten Topal, "Binde bir, 10 binde bir dozunda başlıyoruz, yavaş yavaş artırarak devam ediyoruz ve vücudu alıştırıyoruz. Bu tedavi yaklaşık 5 yıl sürüyor ve koruyuculuğu yüzde 90. Biz bu aşıya başladıktan sonra hastayı arı soksa da yüzde 90 reaksiyon olmayacak" dedi.