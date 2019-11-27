Usta yönetmen Mesut Uçakan, "Türk sinemasının milli ve yerli kimliği" için 40 yılı aşkın süre çaba harcadı. Duruşuyla ayrı bir yer edindi.

Usta yönetmen, sinema dalında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne" layık görüldü.

Yapımcı-Yönetmen Uçankan, duygularını şöyle anlattı:

"Biz kendi kimliğini, kendi benliğini hatırlatır işler yapma çabasındayız. Nihai noktada bizim bin küsür yıllık medeniyetimizi dillendirmeye çalışıyoruz. O medeniyeti temellendiren inancı, kültürü, heyecanı, sinemamızda yansıtmaya çalışıyoruz."

Mesut Uçakan, milli değerlere karşı yabancılaşma olduğunu söyleyerek, "Bu durum bilinçli olarak oluşturulan bir çalışmanın ürünü" dedi.

Birçok başarılı projeye imza attı

Uçakan, gençlere de tavsiyelerde bulundu:

"Yeni teknolojik şartlar, dijital dünya, çok farklı yerlere savuruyor gençlerimizi. İdealistçe mi sinema serüvenlerini sürdürecekler, yoksa popülist duygularla mı? Bence idealist olmak lazım."

1978 yılında “Lanet” filmiyle yönetmenliğe adım atan Uçakan, filmlerinin çoğunun senaryosunu kendisi yazdı. Çok sayıda film, belgesel ile diziye yönetmen ve yapımcı olarak imza attı.

"Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü"nün de aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.

Uçakan'ın yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği "Sevda Kuşun Kanadında" dizisi bir dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmuştu.

Kaynak: TRT Haber