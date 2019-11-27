47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü.

Havalimanında açıklama yapan Bilginer, ödülün Türkiye'de gurur vesilesi olarak karşılanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi:

"Öncelikle çok çok teşekkür ederim, sağolun. O ödül için aday olmak bile benim çok mutluluk verici bir olaydı. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma mutluluk vesilesi ama asıl beni mutlu eden şey Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum."

Kaynak: TRT Haber