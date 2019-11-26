TRT Akademi, iletişim fakültelerinde uygulamalı eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesine konuk olan TRT çalışanları, öğrencilere yayıncılık deneyimlerini aktardı.

TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir, şöyle konuştu:

"TRT'deki uzman arkadaşlarımız mesleki birikimlerini öğrencilerle etkileşimli biçimde paylaşıyor. Türkiye'de şu ana kadar 17 tane TRT Akademi atölye çalışması yaptık."

Üniversiteliler diksiyon ve hitabet eğitimini ilgiyle takip etti. Doğru nefes kullanımı uygulamalı şekilde gösterildi.

Deneyimli yayıncılarla buluştular

Öğrencilere bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" hakkında da bilgiler verildi.

TRT Akademi Eğitim Sorumlusu Erhan Görgülüarslan, "Yarışmaya katılımlarını teşvik ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi sektörle tanıştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber, belgesel, kamera ve yeni medya eğitimleri 2 gün daha devam edecek.

Haber-Kamera: Altuğ Acer