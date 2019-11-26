Bursa'daki İznik Gölü kuraklık nedeniyle çekildi. Bin 300 yıldır gölün dibinde bulunan İznik Bazilikası ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesinin havadan fotoğraf çekimleri sırasında da tesadüfen fark edildi.

Bazilika, Amerika Birleşik Devletleri Arkeoloji Enstitüsü tarafından "2014 Yılının En Önemli 10 Keşfi" arasında gösterildi. Türkiye'nin ilk su altı arkeoloji müzesi olacağı açıklandı.

Gölün yaklaşık 2 metre altındaki İznik Bazilikası, suyun çekilmesi ile artık görünebiliyor.

İznikliler, bin 300 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen kilisenin ilk kez su üstüne çıktığını belirtiyor.

Bazilika, kuraklık öncesinde kıyıdan 20 metre açıkta ve 2 metre derinde bulunuyordu. Yapının bin 300 yıl önce yaşanan depremler nedeniyle gölün içine çekildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber