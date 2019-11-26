Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Ohri Ali Paşa Camii'nin açılışı, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.

1573 yılında inşa ettirilen Ohri Ali Paşa Camii'nin bir kısmının 1823 yılında yıkıldığı, Belgrad veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

Caminin Ali Paşa Vakfı adına kayıtlı olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle konuşuldu:

"Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden olan caminin minaresi 1912 yılında yıkıldı. Makedonya İslam Birliği ile genel müdürlüğümüz arasında 1 Nisan 2015’te imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, caminin restorasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışma kapsamında 107 yıldır yerinde olmayan minarenin de rekonstrüksiyonu yapıldı. Proje, 14 Haziran 2016'da Kuzey Makedonya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca onaylandı. Proje doğrultusunda restorasyon ihalesine çıkılarak restorasyon çalışmalarına 22 Mart 2017 itibarıyla başlandı. Vakıf eseri olan caminin 20’nci yüzyıl başlarında yıkılan 32,5 metrelik minaresi yeniden inşa edildi."

Perşembe günü yapılacak açılış törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: DHA