Savaşın Efsaneleri...



Tarihteki büyük komutanların birbirleriyle çarpıştıkları savaşlara ışık tutuyor.



Savaşın sebepleri, hazırlıkları ve sonuçları anbean kronolojik olarak canlandırılıyor. Belgesel, izlerken seyircilere bugünü daha iyi anlama imkanı veriyor.





TRT Belgesel'in beğeni ile izlenen yapımlarından biri olan ''Savaşın Efsaneleri'' belgeseli ikinci sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Watling Street Savaşı'nın hikayesi anlatılacak

Bu sezonda, önemli komutanların yer aldığı Yermük Savaşı, Ayn Calut Savaşı, Kalka Nehir Savaşı ve Gaugamela Savaşı gibi savaşlar incelenecek.

Yeni sezonun ilk bölümünde Watling Street Savaşı izleyici ile buluşacak.





Antik çağda Roma İmparatorluğu ile İsyancı Britanyalılar arasında gerçekleşen meydan savaşı, etkileyici anlatımı ve görseli ile dikkat çekecek.



"Savaşın Efsaneleri" her Cumartesi saat 20.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Kaynak: TRT Haber