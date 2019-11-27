Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin uzak köylerinde yaşayan çocuklar, hayata geçirilen "Küçük Kalplerin Büyük Umutları" projesi ile ilk defa yaşadıkları köyün dışına çıkarak yörenin tarihi ve turistik mekanları gördü.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi, ilçe merkezine uzak olması nedeniyle köylerinden çıkıp gezme fırsatı bulamayan çocuklar için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı Dağı eteğindeki Bozkurt köyüne giden genç gönüllüler, köy okulunda ve kapı kapı dolaştıkları evlerde, projenin kriterlerine uygun çocukları belirledi.

Köy okulunun bahçesinde toplanan 40 çocuk, daha sonra gençlik liderleri ve öğretmenler eşliğinde gezilerinin ilk durağı olan İshak Paşa Sarayı'na götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

İshak Paşa Sarayı'nı ilk kez gördüler

İlk defa gördükleri İshak Paşa Sarayı'na hayran kalan çocuklar, sarayın bütün odalarını tek tek dolaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Medeniyetler Beşiği' olarak nitelendirilen tarihi bölgede Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi'ni de gezen çocuklar, ilçe merkezindeki yemeğin ardından merkezde düzenlenen eğlenceli aktivitelere katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, projenin ilçe merkezine çok uzakta olan köylerdeki çocukları kapsadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Ağaç yaşken eğilir"

Projeye, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bozkurt köyü ile başladıklarına anlatan Lordoğlu, şunları dile getirdi:

"Amacımız, kırsalda yaşayan ve henüz ilçe merkezini bile görmemiş olan çocuklarımızın hem güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak hem de onları kendi tarih ve kültürüyle tanıştırmak. Biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir. Bu çocuklara bu yaşta bir şeyler verebilirsek ne mutlu bize. Biz özellikle uzak köylerimizi seçiyoruz. Çünkü ilçe merkezinde yaşayanlar zaten her şeyi görmüş, her şeye doymuş ama köyler de öyle değil. Buralarda yaşayan çocuklarımız, kendilerini önemseyen, kendilerine umut olacak bir el bekliyor."

[Fotoğraf: AA]

"İshak Paşa Sarayı mükemmel"

Geziye katılan öğrencilerden Bahar Karaytun da İshak Paşa Sarayı'nı ilk defa gördüğünü belirterek, "Çok güzel yerleri tanıdım. Özellikle İshak Paşa Sarayı mükemmel. Burasıyla ilgili bu zamana kadar bilmediğimiz tarihi bilgileri de bize anlattılar. Tarihimizle ilgili çok önemli şeyler öğrendik" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA