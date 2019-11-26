83 yaşında bir baba ve 73 yaşında bir anne...

Kırşehirli Hasan ve Asiye Koçak çifti, ömrünü zihinsel engelli kızlarına adadı.

Henüz 2 haftalıkken menenjit hastalığına yakalanan Selma Koçak, yüzde 90 zihinsel engelli kaldı. Üzerinden geçen 50 yıl boyunca anne ve babası ona gözü gibi baktı.

En büyük arzusu eğitim

Onu birkaç defa okula göndermeyi deneseler de olmadı. Selma Koçak 10 yaşına geldiğinde okulu tamamen bırakmak zorunda kaldı. Çok sevdiği öğretmenlerinden ayrıldı. Aradan geçen 40 yıla rağmen hala kalemiyle, kağıdıyla öğretmenini bekliyor.

Kızının hala öğretmeni için hediyeler biriktirdiğini anlatan Asiye Koçak, şunları söyledi:

"Daha öğretmenim gelecek diye ceviz biriktirir, üzüm biriktirir. Ben öğretmenime götüreceğim der. Diyemedik ki, 'Öğretmenin artık yok' diyemedik. Kırılmasın diye."

Selma Koçak, okula gidemiyor ancak hayata kendi yöntemleriyle tutunuyor. Kalem ve defteriyle eğitime olan aşkını devam ettiriyor.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Yusuf Beşli