En büyük tutkusu uçmaktı. O da hayallerinin peşinden gitti. Yozgatlı Fatih Elbay, şehrin semalarında paramotoruyla özgürce süzülüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Elbay, önce hazırlıklarını yapıyor. Ardından açık arazide uçuşa geçiyor.

Metrelerce yüksekte manevralarıyla dikkat çeken Fatih Elbay, şunları söyledi:

"İstikbal göklerdedir. Uçma bir tutku zaten dalma gibi. Özgürlük eşittir uçmak. Farklı bir dünya, farklı bir atmosferdesiniz. Yukarı dertler çıkmıyor, sadece siz çıkıyorsunuz."

Paramotoruyla havada 30 kilometre hıza ulaşabilen Elbay, "Araç kullanmaktan daha tehlikeli değil. Sadece tedbirlerinizi almak zorundasınız. Kurallara uymak zorundasınız. Ona uyarsanız hiçbir tehlikesi yok" dedi.

Yozgat semalarında uçmakla yetinmeyen Fatih Elbay, yurdun birçok yerinde paramotoruyla havalanıyor.

Kaynak: TRT Haber