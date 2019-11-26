Lina Abushabab henüz 7 yaşında. İsrail saldırılarının derin izlerini taşıyan Filistinli çocuklardan sadece biri.

Abushabab ailesi Türkiye'ye gelmek için Gazze'den tek çıkış kapısı olan Refah’tan geçtiler. Ancak Kahire Havalimanında Mısır güvenlik güçlerince 4 gün boyunca alıkoyuldular. Lina'nın ayağı enfeksiyon kaptı. Tedavisi için ayağının kesilmesi gerektiği söylenince aile yıkıldı.

2014’te Gazze'ye düzenlenen saldırıda dişlerini, el ve ayak parmaklarının bir kısmını kaybetti. Annesi ile Türkiye'ye gelirken de az kalsın ayağından oluyordu.

Aile Türkiye'ye adım atar atmaz soluğu hastanede aldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları Lina için seferber oldu.

Ayağı kesilmekten kurtuldu

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Enfeksiyon Uzmanı Muhammed Köşker, "İnşallah ayağı kesilmeden biz bu hastayı güzelce tedavi ederiz. Tabi uzun bir tedavi süreci var. Bakanlığımız sağolsun bu süreci bize daha da kolaylaştırıyor, işlemler çok çok daha hızlı ilerliyor" dedi.

Lina’nın sağlığına kavuşması için hastanedeki tüm imkanlar kullanıldı. Üç ay süren tedavinin ardından minik Lina sağlığına kavuştu.

Linanın annesi Safa Abushabab ise, Türkiye'ye teşekkür ediyor:

"Allah'a hamd olsun, Türk hükumetine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımın yüzü artık gülüyor."

Gazzeli Lina, şimdi büyük hayallerine küçük adımlar atmanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber