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Mehmetçik harekat bölgesinde sevgi dağıtmaya devam ediyor26 Kasım 2019 Salı 20:27 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 20:52
Barış Pınarı Harekatı bölgesine huzur getiren Mehmetçik, köy çocukları ile oyun oynadı, çocuklar doyasıya eğlendi.
Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen köylerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışan Mehmetçik, bölge halkının da ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardımlarını sürdürüyor.
Bölgede halkın en büyük yardımcısı olan Türk askeri, köylerde yaşayan çocuklara arkadaşlık ediyor, onlarla oyunlar oynuyor.
Bölgeden gelen görüntülerde, Mehmetçiğin köy çocukları ile doyasıya oyun oynadığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: TRT Haber