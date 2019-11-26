Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen köylerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışan Mehmetçik, bölge halkının da ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardımlarını sürdürüyor.

Bölgede halkın en büyük yardımcısı olan Türk askeri, köylerde yaşayan çocuklara arkadaşlık ediyor, onlarla oyunlar oynuyor.

Bölgeden gelen görüntülerde, Mehmetçiğin köy çocukları ile doyasıya oyun oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: TRT Haber