Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Berlin Dış Politika Forumu'nda Türkiye'nin Suriye politikasını anlattı.

Kalın, "Orada sivillere, Kürtlere, dini azınlıklara karşı değil terör unsurlarına karşı mücadele verdiğimizi buradaki muhataplarımıza açıkça anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz." dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de yapılan toplantılarını da değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, toplantıların tamamlanmasının ardından Suriye'de seçimlere gidilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

"Güvenli bölge kurma çalışmaları devam ediyor"

Süreç tamamlanana kadar bazı adımlar atılması gerektiğini belirten Kalın şöyle konuştu:

"Bu adımlardan biri de çatışmaların sonlandırılarak güvenli bölgenin kurulması ve mültecilerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmesini sağlamak, bunun için gerekli şartları oluşturmak."

İbrahim Kalın, bölgede, terör örgütlerinin tacizlerinin sürdüğünü hatırlattı, güvenli bölge kurma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"Kıbrıs'ta iki toplumun eşit haklara sahip olduğu yapı kurulmalı"

KKTC'deki Türkler de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün gündemindeydi. Kalın, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki toplumun eşit haklara sahip olduğu bir yapının kurulması politikasına sahip olduğunu belirtti, Rum tarafının uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü söyledi.

"Hafter güçlerinin saldırıları durmalı"

Sözcü Kalın, planlanan Libya zirvesi öncesindeki çalışma toplantılarına da katıldı. İsyancı Hafter güçlerinin saldırılarının durması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber

