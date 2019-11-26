Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı."

Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı. pic.twitter.com/ceVyqXbACo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2019

Kaynak: TRT Haber