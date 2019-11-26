Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı: 17 ölü26 Kasım 2019 Salı 18:29 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 18:34
Milli Savunma Bakanlığı, "Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı."
Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı. pic.twitter.com/ceVyqXbACo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2019
Kaynak: TRT Haber