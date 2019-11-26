Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız."

Dost ülke #Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 26, 2019

Kaynak: AA