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Fuat Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı26 Kasım 2019 Salı 15:36 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 15:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:
"Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız."
Dost ülke #Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 26, 2019
Kaynak: AA