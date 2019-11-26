İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Akşener, "Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi siyaset kurumunu kim nasıl kirletiyor bir gün mutlaka öğreneceğiz." dedi.

Akşener, siyasetin kişisel çıkar için değil, milletin çıkarı, refahı, huzuru için yapıldığını, İyi Parti'nin işin bu yanıyla ilgili olduğunu belirterek, "Kimin kiminle görüştüğünü, vatandaşımıza dokunuyorsa merak eder, sonuna kadar da takip ederiz. Havayı, suyu, toprağı kirletenler kadar, siyaseti kirletenleri de takip ederiz. Ama bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber