Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava hakimiyetini arttıracak, Milli Muharip Uçağa ve F-16 uçaklarına monte edilecek, Görüş İçi ve Görüş Ötesi Hava-Hava Füzeleri'nin, dünyadaki örnekleriyle yarışır sistemleri TSK'ya kazandırmak için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir ürün ise, 2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan alınan havadan havaya füzelerin, yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün saydıklarını söyledi.

Ses hızının çok üstünde uçabiliyor

Erdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Bozdoğan'ın fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladığını belirtti.

Bozdoğan'ın uçaktan atışlı testlerinin de 2020'de yapılacağını ifade eden Erdoğan, füzenin uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uçaklarına entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan, uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından TSK envanterine girecek.https://t.co/aEsnMVs0dQ pic.twitter.com/NM3kszu52d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Kasım 2019

Havadan havaya füzenin dünyada sadece 9 ülke tarafından ürettiğinin altını çizen Erdoğan, füzenin Milli Muharip Uçağa ve F-16 savaş uçaklarına monte edilebileceğini ifade etti.

Erdoğan, "Böylece, savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak havadan-havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak." dedi.

Bakan Varank test görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiği sırada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter üzerinden Bozdoğan'ın hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testinin görüntülerini paylaştı.

Varank, paylaşımında, "Tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verdi.