Sağlık kuruluşlarındaki ölümlere ilişkin raporlar elektronik imzalı e-Rapor haline getirildi.

Sağlık Bakanlığının, Ölüm Bildirim Sistemini devreye almasıyla yakınını kaybedenlerin Nüfus Müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak. İlgili kurumlarla yapılan entegrasyon sayesinde, hekim tarafından bildirilen ölüme ait cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak.

Kaynak: AA