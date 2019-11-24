Türkiye
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı24 Kasım 2019 Pazar 10:19 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 10:21
Sağlık Bakanlığı'nın, Ölüm Bildirim Sistemi ile yakınlarını kaybeden vatandaşların Nüfus Müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak.
[Fotoğraf: Arşiv - AA]
Sağlık kuruluşlarındaki ölümlere ilişkin raporlar elektronik imzalı e-Rapor haline getirildi.
Sağlık Bakanlığının, Ölüm Bildirim Sistemini devreye almasıyla yakınını kaybedenlerin Nüfus Müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak. İlgili kurumlarla yapılan entegrasyon sayesinde, hekim tarafından bildirilen ölüme ait cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak.
Kaynak: AA