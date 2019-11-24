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İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı24 Kasım 2019 Pazar 05:21 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 05:23
İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Gençosman Mahallesi Topçu Sokak'ta 34 LCH 587 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul güngören servis minibüsü Gençosman Mahallesi