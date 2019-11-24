Datça'nın Emecik mevkiinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelin çatı katında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Alevler, kısa sürede oteli sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ekiplerin uzun süren çabaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Kış sezonu olduğu için kapalı olan otelde, büyük maddi hasar oluştu.

Kaynak: TRT Haber