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Muğla'da otel yangını24 Kasım 2019 Pazar 04:42 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 04:46
Muğla’nın Datça ilçesinde bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınan yangın, otelde büyük hasara yol açtı.
[Fotoğraf: İHA]
Datça'nın Emecik mevkiinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelin çatı katında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Alevler, kısa sürede oteli sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ekiplerin uzun süren çabaların ardından yangını kontrol altına aldı.
Kış sezonu olduğu için kapalı olan otelde, büyük maddi hasar oluştu.
Kaynak: TRT Haber
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