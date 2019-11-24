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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü24 Kasım 2019 Pazar 02:51 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 02:55
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Gemlik Armutlu Çevre Yolu'nda, Kerim Duran idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki servis aracına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Duran, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Duran'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Duran'ın cesedi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken servis aracının şoförü İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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