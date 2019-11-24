Rabia Naz soruşturmasında DNA sonuçları belli oldu24 Kasım 2019 Pazar 02:37 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 02:43
Giresun’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporundaki sol el tırnağında bulunan erkek DNA’sının, baba Şaban Vatan ve kardeş Yaşar Mert Vatan’la uyumlu olduğu ortaya çıktı.
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda rastlanılan sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin inceleme sonucu, Adli Tıp tarafından açıklandı.
Trabzon Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğu belirtildi.
Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Baba Şaban Vatan, kızının trafik kazası sonucu yaralandığını ve çarpan kişi veya kişilerin kızını yaralı halde evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.
Kaynak: TRT Haber, İHA