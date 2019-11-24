Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda rastlanılan sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin inceleme sonucu, Adli Tıp tarafından açıklandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğu belirtildi.

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Baba Şaban Vatan, kızının trafik kazası sonucu yaralandığını ve çarpan kişi veya kişilerin kızını yaralı halde evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

Kaynak: TRT Haber, İHA