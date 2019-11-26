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Rasulayn'da tespit edilen tüneller kapatılıyor26 Kasım 2019 Salı 15:29 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 15:32
Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Rasulayn'da, Mehmetçik tarafından tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Rasulayn'da tespit edilen yeni tünellerin, Mehmetçik tarafından iş makineleriyle kapatıldığı belirtildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn’da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/iH5woaQPeh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: rasulayn tüneller terör örgütü tünel