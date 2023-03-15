Radyolardan ilk anons 1927'de duyuldu. 31 ocak 1968'den itibaren televizyonlar her evde baş köşeye kuruldu. Türkiye'nin hafızası TRT, geçmişten günümüze yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip etti.

TRT ekranları 1981’den itibaren renklenmeye başladı. Yapılan deneme yayınlarının ardından 1984 yılından itibaren yayınlar renkli olarak seyirciye ulaştırılıyor.

TRT geleneksel yayıncılığın yanı sıra dijital mecralarda da yerini aldı. Yaptığı nitelikli yayınları tüm iletişim platformları üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Türkiye'nin hafızası müzede sergileniyor

Radyolardan televizyon ekranlarına 1920'lerden günümüze görsel ve işitsel yayıncılık tarihi ile ilgili her şey TRT Yayıncılık Müzesi'nde sergileniyor.

Ankara'daki Genel Müdürlük yerleşkesinde bulunan müze, hafta içi her gün 10 ila 17 saatlerinde randevulu olarak ziyaret edilebiliyor. Müze internet üzerinden sanal turlarla da gezilebiliyor.